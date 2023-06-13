قطع المياه عن 12 منطقة بسوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع المياه عن 12منطقة هي قرى بني منصور وعرابة أبيدوس والحرجة قبلى والحرجة بحري والغابات والسلماني والشيخ بركة والحبيل والشلولية والعوكلية والغنيمية والبورة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب بسوهاج، إن مواعيد قطع المياه غدًا الأربعاء لمدة 8 ساعات بداية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

تلقي شكاوى المواطنين

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg..

سيارات مياه مجانية

كما أضاف أن الشركة جهزت سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، حيث تهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.