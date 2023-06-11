قطع وضعف وتعديل ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق المتأثرة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن تعديل ضخ المياه في مدينة سفاجا حدوث أعطال كهربائية بخط مياه «قنا - سفاجا»، وتواصل قطع المياه عن عدد من القري بمحافظة دمياط لإجراء عملية الإحلال والتجديد لخط المياه بشارع الشباروة وإعادة المياه إلى حالتها الطبيعية في مدينة منفلوط بعد الانتهاء من تركيب المحبسين بالمدينة.

تعديل مواعيد ضخ المياه بالبحر الاحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة سفاجا لحدوث اعطال كهربائية بخط مياه «قنا - سفاجا» على أن يتم الضخ لجميع المناطق الساعة السادسة صباحا، وهي كالتالي:

- الأحد «بلوكات ك1 - الاسكان العربي الشيماء - بلوكات الثانوي - الألومنيوم - القضاة - قرية أم الحويطات».

- الاثنين: مجلس المدينة «البحر - الإسكان الشرقي - القادسية - عمارات التأمين».

- الثلاثاء: «الأشغال 1 عمارات الجيش - المركز السياحي ك 8».

- الاربعاء: «الأشغال2».

- الخميس: «العمارات - ك5 - حي الهدي - الاستاد المثلث مبارك 1 - مبارك 2 - أبو النصر».

الجمعة: «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية».

- السبت: «سفاجا البلد».

تواصل قطع المياه بقري دمياط

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع المياه حتى الساعة الثانية ظهر اليوم عن مدينة كفر البطيخ الطريق الغربي رقم 108 وقرى الرياض والسوالسة وأم الرضا والركايبة لإجراء عملية الإحلال والتجديد لخط المياه بشارع الشباروة.

عودة المياه بصورتها الطبيعية في منفلوط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن إتمام تركيب المحبسين بمدينة منفلوط وتغطية المناطق المتأثرة بعربات المياه وعودة المياه بصورتها الطبيعية طبقًا للموعد الزمني للتركيب بعد الاعلان عن ضعفها عن المنطقة والقرى المحيطة بها، لافتا إلى أنّه تم التعامل مع الأزمة وتغطية المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق المتأثرة والمستشفيات والمخابز، خلال فترة انقطاع المياه والعمل أثناء التركيب.