قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم لمدة 4 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، في بيان لها، أصدرته اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو الجاري، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في مدينة الفيوم مساء اليوم الجمعة، حتى الساعات الأولى من فجر غدٍ السبت الموافق، وذلك بسبب عمل بعض الإصلاحات الضرورية لتغيير محبس تالف قطر 300 مم.

وأوضحت الشركة في بيانها أماكن انقطاع المياه اليوم، وموعد الانقطاع، فضلًا عن توقيت عودة المياه بعد الانتهاء من أعمال التصليح.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وكشفت الشركة في بيانها عن أماكن انقطاع المياه اليوم، التي تضم منطقة النويري بالكامل، وكفر القرعة بالكامل، فضلًا عن جزء من منطقة التفتيش، بالإضافة إلى ضعف ضغط المياه في منطقة دار الرماد، مُبينةً أنّه سيتم ضخ مياه الشرب إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع تدريجيًا فور الانتهاء من أعمال التصليح.

موعد قطع المياه اليوم

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيانها، أنّ قطع المياه يبدأ مساء اليوم الجمعة بدءًا من الساعة 11 مساءً، ويستمر حتى الثالثة فجر غدٍ السبت الموافق 10 يونيو الجاري، وذلك لتنفيذ أعمال تغيير محبس تالف قطره 300 مم بمنطقة كوبري رفعت عزمي.

عودة المياه في الفيوم

وأهابت الشركة، بالمستشفيات، وأصحاب المخابز، والمواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة بالانقطاع، بتدبير احتياجاتهم من المياه التي تكفيهم طوال فترة الانقطاع، موضحةً أنّ الشركة ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة بالمجان، وذلك للمناطق المتأثرة بالانقطاع خلال أعمال تغيير المحبس، وذلك في حالة طلبها من المواطنين عبر الخط الساخن، أو التليفون الأرضي.

ما هو رقم الخط الساخن للمياه؟

وطرح العشرات من المواطنين سؤالًا حول ما هو رقم الخط الساخن للمياه؟ فضلًا عن كيف أبلغ عن انقطاع الماء؟ وهو ما أوضحته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنّه يمكن الإبلاغ عن انقطاع المياه أو تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن، أو عبر تطبيق الواتس آب، أو الاتصال التليفوني بخطوط الشركة المختلفة.

ويمكن لأهالي محافظة الفيوم، التواصل مع طوارئ المياه الفيوم من خلال الأرقام التالية: