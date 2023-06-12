قطع المياه عن 7 مراكز بالمنوفية اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الاثنين عن عدة قرى ومدن بالمحافظة، وفقاً لخطة الصيانة المتبعة لشركة مياه الشرب لغسيل المروقات وتطهير الخزانات والصيانة الدورية، التي تقوم على التبادل بقطع المياه بين المدن والقرى التابعة للشركة.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مياه مجانية ببعض الأماكن المتأثرة بقطع المياه حيث يتم التواصل على الخط الساخن 125 للاستفسارات ومعرفة أماكن سيارات المياه المجانية بالمحافظة.

أماكن قطع المياه اليوم

وتنشر "الوطن" أماكن قطع المياه اليوم الاثنين بمدن وقرى محافظة المنوفية وفقا لخريطة قطع المياه بالشركة حيث تقطع المياه في 7 مدن والقرى التابعه لها وهي:

- مركز قويسنا: قطع المياه عن محطات مياه قرى مصطاى وأشيم وميت بره ابنهس وام خنان وطه شبرا.

- مركز منوف: انقطاع المياه بمحطات مياه قرى منشاة سلطان وثلثا وبرخيم ومارين

- مركز الشهداء: قطع المياه عن محطات قرى دنشواى ودنصور ودراجيل وكفر الشيخ.

- مركز الباجور: قطع المياه بمحطات قرى اسطنها ونتوانة ونتوانة الكبرى -مركز بركة السبع: انقطاع المياه عن قرى ششتا الحجروميت فارس وابو مشهور وجنزورة

- مركز أشمون: انقطاع المياه عن محطات قرى الغتامنة وسمون والغياتية والفرعونية وساقية أبو شعرة وطلبا.

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن محطات مياه قرى ميت موسى ومليج .

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد انقطاع المياه بالأماكن المتأثرة بالقطع اليوم الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

انقطاع المياه اليوم

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية المواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم الاثنين بتوفير مياه فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز.