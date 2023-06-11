اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية وإعلان أسماء الأوائل
كتب:
آيه حسنين
01:09 م | الأحد 11 يونيو 2023
امتحانات الأزهر
اعتمد محمد رشوان، مدير الإدارة المركزية الأزهرية بالدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالمحافظة، وأعلن أسماء الأوائل.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية
وتواصل «رشوان» مع الأوائل وهنأهم، وهم:
- الأول سلمى أحمد إبراهيم محمد رمضان، من مدرسة اويش الحجر الابتدائية فتيات، بمجموع 548 درجة، بنسبة 99.64%.
- الثاني سماح محمد فتحي عبد الفتاح من مدرسة الدراكسة الابتدائية، بمجموع 547.5 درجة، بنسبة 99.55%.
- الثالث محمد أحمد مجاهد عز الرجال، من مدرسة الزريقي الابتدائية المشتركة، بمجموع 547 درجة، بنسبة 99.45%.
- الثالث مكرر هدى محمد رفعت عبدالمجيد، من مدرسة ميت محسن الابتدائية، بمجموع 547 درجة، بنسبة 99.54%.
- الرابع جويرية عمرو إبراهيم محمود، من مدرسة شبراهور الابتدائية، بمجموع 546.5 درجة، بنسبة 99.36%.
- الخامس أحمد معاذ عاطف الشحات، من مدرسة اويش الحجر الابتدائية، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%.
- الخامس مكرر مريم تامر مصباح صالح عبد العزيز، من مدرسة ميت رومي الابتدائية، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%.
- الخامس مكرر مليكة محمد الشربيني محمد، من مدرسة ميت رومي الابتدائي، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%.
- الخامس مكرر مريم أحمد إبراهيم أحمد، من مدرسة سندوب الابتدائية، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%.
اوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية المكفوفين بالدقهلية
أما قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالدقهلية، فهم:
- الأول محمد إبراهيم عبد النبي خليفة، بمدرسة كوم الدربي الابتدائية، بمجموع 434 درجة، بنسبة 96.44%.
- الثاني عاطف محمد عاطف عبد الفضيل، من مدرسة صدقا الابتدائية بنين، بمجموع 433 درجة، بنسبة 96.22%.
- الثالث محمد صلاح علي مصطفى الفقي، من معهد سلكا وبحقيرة الابتدائي، بمجموع 427 درجة، بنسبة 94.89%.
- الرابع هبة أبو طالب محمد أبو طالب يوسف، من مدرسة ميت عباد الابتدائية، بمجموع 426 درجة، بنسبة 64.67%.
وكان طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية أدوا الامتحانات بداية من 20 حتى 25 مايو الماضي.