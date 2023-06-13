كسر ماسورة مياه على الكورنيش.. وحي مصر القديمة يواصل جهود الإصلاح (صور)

شهد حي مصر القديمة في القاهرة، قبل قليل، كسر ماسوره مياه بكورنيش النيل، حيث نسقت أجهزة الحي مع شركة مياه الشرب والعمل على سرعة إصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع كل ما يستجد من أعمال.

إصلاح كسر

وأشار اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، إلى أنّه جرى التنسيق مع ادارة المرافق وشركة المياه لسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه كورنيش النيل، مع استمرار التواجد الميداني، وحل شكاوى المواطنين.

مواجهة مخالفات البناء

من ناحية أخرى، شهد حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، اجتماع مع مديري الإدارات الهندسية والإشغالات وإدارات الإسكان والإزالات والإشغالات لتنظيم سير الأعمال المطلوبة وسرعة إنجازها.

ووجّه رئيس حي شرق مدينة نصر، المهندسين، بسرعة رصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف على الفور، من حيث قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة وإخطار المخالفين، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تحرير محضر عدم تنفيذ والالتزام بدفع الغرامة، مع الحرص قدر الإمكان على إيقاف الأعمال المخالفه في المهد.