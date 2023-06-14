ماذا يحدث عند تناول البطيخ بكثرة في الصيف؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد تناول البطيخ في فصل الصيف، وقالت الوزارة إن البطيخ واحد من أشهر فواكه الصيف والذي يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف، لافتة في تقرير رسمي لها، إلى أن البطيخ يحتوى على عدد كبير من الفيتامينات وهي فيتامين «أ» وفيتامين «ب» وفيتامين «ج»، فضلا عن معادن المغنسيوم والبوتاسيوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تناول البطيخ له العديد من الفوائد منها تعزيز صحة الكلي لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والذي يعمل على طرد السموم من الكلي، والوقاية من الإصابة بالسرطان والحفاظ على ضغط الدم، حيث يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم والذي يساهم فى انخفاض ضغط الدم.

وأكدت الوزارة أن تناول البطيخ في الصيف يعمل على ترطيب الجسم، فالبطيخ يحافظ على كمية كبيرة من الماء داخل الجسم، وتبريد الجسك في الأيام خاصة شديدة الحرارة، بالإضافة إلى دور البطيخ في تعزيز صحة العيوم من خلال الحماية من جفاف العيون.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بضرورة تناول المياه بكثرة على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفاتحة، ووضع واقي للمشي للحفاظ على الجلد وحمايته من أشعة الشمس الضارة، وتناول العصائر الطبيعية والبعد عن الإسراف في تناول العصائر المعلبة والسكريات وارتداء القبعات خلال فصل الصيف.