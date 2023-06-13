9 أعراض لا تتجاهلها عند ارتفاع درجات الحرارة.. «اذهب للمستشفى فورا»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة الأعراض إذا ظهرت على المواطنين، فيجب عليهم الذهاب إلى المستشفى فورا، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

أعراض مهمة لا تتجاهلها

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه لا بد من الذهاب إلى المستشفى فورا، حال ظهور أعراض «التعرق الشديد، والإعياء، والدوخة، والإرهاق، والضعف وسرعة النبض، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف، وتشنجات في العضلات، والغثيان، والصداع».

رفع أعلى درجات الاستعداد بالتزامن مع فصل الصيف

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ هذه الأعراض تدل على الإنهاك الحراري ويجب عدم تجاهلها خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنّ الوزارة رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات بالتزامن مع فصل الصيف.

نصائح مهمة للمواطنين مع ارتفاع درجة الحرارة

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالتواصل من خلال الخط الساخن 105 حال ظهور أعراض الإنهاك الحراري، لتجنب الإصابة بمضاعفات ضربة الشمس، موضحة أنّه عن طريق الاتصال بالخط الساخن يمكن معرفة أقرب مستشفى لمنزلك والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وقدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للمواطنين خلال فصل الصيف، حيث طالبتهم بارتداء ملابس فاتحة اللون، ووضع واقٍ للشمس، وشرب المياه بكثرة على فترات خلال اليوم، وارتداء القبعة لعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.