ممثل «مستقبل وطن» بالحوار الوطني يطالب بإزالة المعوقات أمام المستثمرين في الزراعة

أكد النائب حسام العمدة، ممثل حزب مستقبل وطن في جلسات الحوار الوطني، أهمية التصنيع الزراعي، وضرورة تواجد مناطق صناعية في أماكن الإنتاج، مشددا خلال مشاركته في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضمن المحور الاقتصادي المخصص لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، على ضرورة وجود بنك لأراضي الاستثمار.

وطالب العمدة بإزالة المعوقات أمام المستثمرين في مجال الزراعة، وتذليل عقبات البنية التحية، وحل أي مشكلات تتعلق بالكهرباء وآبار المياه، موضحا أن مشروعات الدواجن تواجه تحديات عديدة، كما طالب بالقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين في مجال الزراعة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمصريين في الخارج، وتوفير مشروعات زراعية لهم حين يعودوا لوطنهم، كما طالب بتطوير منظومة الري في أراضي وادي النيل والدلتا.