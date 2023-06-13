رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ممثل «مستقبل وطن» بالحوار الوطني يطالب بإزالة المعوقات أمام المستثمرين في الزراعة

كتب:

سحر عزازي
02:58 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أكد النائب حسام العمدة، ممثل حزب مستقبل وطن في جلسات الحوار الوطني، أهمية التصنيع الزراعي، وضرورة تواجد مناطق صناعية في أماكن الإنتاج، مشددا خلال مشاركته في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضمن المحور الاقتصادي المخصص لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، على ضرورة وجود بنك لأراضي الاستثمار.

وطالب العمدة بإزالة المعوقات أمام المستثمرين في مجال الزراعة، وتذليل عقبات البنية التحية، وحل أي مشكلات تتعلق بالكهرباء وآبار المياه، موضحا أن مشروعات الدواجن تواجه تحديات عديدة، كما طالب بالقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين في مجال الزراعة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمصريين في الخارج، وتوفير مشروعات زراعية لهم حين يعودوا لوطنهم، كما طالب بتطوير منظومة الري في أراضي وادي النيل والدلتا.

اقرأ المزيد:

مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يؤيد فكرة إنشاء مجلس للاقتصاد البيئي

مقرر المحور الاقتصادي: الظروف الاستثنائية تفرض تدخلا مؤقتا من الدولة

بعد قليل.. انطلاق ثالث جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

انطلاق ثالث جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني غدا

الحوار الوطني يعلن جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي الأسبوع المقبل

الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج.. أهم قضايا المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني الثلاثاء
بقلم سحر عزازي