«تعاونيات الإسكان» تكشف إجراءات وشروط الحصول على وحدة سكنية

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 361 وحدة سكنية استثمارية، في أربع مناطق مختلفة، هي: «لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة بدر، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة العاشر من رمضان»، بمساحات مختلفة تتراوح من 95 إلى 155 مترا، بتسهيلات في السداد لـ7 سنوات، معدا مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان تصل لـ10 سنوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، إجراءات دخول القرعة للحصول على وحدة سكنية في المدن سالفة الذكر، وهي كالتالي:

إجراءات قرعة الحصول على وحدة سكنية

- الحضور في تمام الساعة 10 صباحًا.

- اجراء القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- لا يسمح بدور مرافقين، معدا لذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم مرفق واحد.

- يجوز عمل توكيل لحضور شخص آخر بدلًا من المتقدم.

- من لم يحضر القرعة يتم استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

- يتم إجراء القرعة العلنية لكل ماحة على حدى طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة.

- بعد الانتهاء من تخصيص جميع الوحدات السكنية المعروضة بالقرعة العلنية يتم إجراء قرعة إضافية لاختيار عدد من المتقدمين كقائمة انتظار، بحيث يتم التصعيد منهم في حالة تقاعس أحد الفائزين بالقرعة عن استكمال إجراءات التخصيص أو التخلف عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة.

مكان وموعد القرعة

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن مكان القرعة سيكون بمقر الهيئة، 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر، مشيرة إلى أن المواعيد كالآتي:

- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

- مشروع لؤلؤة بدر سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2023.

- مشروع لؤلؤة أكتوبر سيتم إجراء القرعة في الساعة 12 ظهرًا يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان الساعة 12 ظهرًا يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

الدفع كاش يغني على الدخول في القرعة

وأكدت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن تسليم الوحدات السكنية في المشروعات سالفة الذكر، سيكون في يوليو للعام المقبل 2024، لافتة إلى أنه في حال السداد الكامل كاش، سيتم خصم 20% من سعر الوحدة السكنية، وعدم دخول القرعة.