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«الإسكان» تطرح محال تجارية بمدينتي الشيخ زايد وبرج العرب الجديدة للبيع

كتب:

أيمن حمزة ومحمد سامي الكميلي
10:55 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
طرح محال تجارية بمدينتي الشيخ زايد وبرج العرب

طرح محال تجارية بمدينتي الشيخ زايد وبرج العرب

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (12م2 : 50م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 للبيع في مزاد علني. 

وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً ومخبزا بمساحات تتراوح من (19م2 : 278م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني. 

وأوضح المهندس السيد همام، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 16/7/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية. 

وفي ذات السياق، تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال استكمال تنفيذ حضانة بالمجاورة 15، واستكمال تنفيذ حضانة بالحى الثامن بالإسكان الاجتماعي، مشدداً على الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.   

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بقلم أيمن حمزة ومحمد سامي الكميلي