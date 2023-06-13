إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب اليوم الثلاثاء 9 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس - الجعفرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد باستقبالها 9 أشخاص مصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص، فيما تم تقديم الخدمة الطبية لهم والاطمئنان عليهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث من مركز شرطة بلبيس، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجعفرية - بلبيس، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص فيما تم نقلهم لمستشفى أبو حماد وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها والوقوف على أسباب الحادث.

رفع آثار الحادث من الطريق

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة من محيط الحادث بطريق الجعفري،ة نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.