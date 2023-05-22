«هل اللغة القبطية هي المصرية؟».. فيديو جديد لأبناء المصريين بالخارج

«هل اللغة القبطية هي اللغة المصرية؟»، عنوان مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كي يستفيد بها أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج والداخل.

تستهدف أبناء المصريين بالخارج خاصة الجيلين الثاني والثالث

وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤخرا تحت شعار «جذورنا المصرية»، لإستكمال الهدف الرئيسي من المبادرة الأم، وهو توعية أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، بتاريخهم وهويتهم، للحفاظ على اللغة والهوية العربية.

على هامش زيارة وزيرة الهجرة مدرستي ليسيه فولتير وكيبلينج

وأضاف منشور «اتكلم عربي» عبر موقع «فيس بوك»: «ازاي كان بيتم نقل المعابد من مصر لدول تانية، دي كانت أسئلة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة عن موضوعين وهما اللغة اللغة القبطية والآثار وازاى كانت بتتنقل من بلدنا لبلاد تانية».

وجاءت تلك الأسئلة، على هامش زيارة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مدرستي ليسيه فولتير وكيبلينج، برفقة الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية وعالم المصريات، لتقديم محاضرة حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية الممتدة عبر الزمن.