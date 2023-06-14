تجديد حبس المتهمين بسرقة توك توك في القليوبية

جدد قاضي المعارضات، حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد ألقت القبض على المتهمين بـ سرقة توك توك من أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة قليوب.

بلاغ بالواقعة

وكان قسم شرطة قليوب، تلقى إخطارًا من مديرية أمن القليوبية، يفيد بتلقي بلاغًا من أحد الأشخاص «سائق، يقيم في دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ»، بأنّه أثناء قيادته الدراجة النارية خاصته «التوك توك» في دائرة القسم، استوقفه شخصين طالبين منه توصيلهما، وأثناء السير ألقي أحدهما مادة حارقة «شطة» تجاه وجهه.

وتبيّن أنّ المتهمن بتلك الوسيلة تمكنوا من الاستيلاء على الدراجة النارية ولاذا بالفرار، وبعمل فريق بحثي من قبل الأجهزة الأمنية تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المركبات.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.