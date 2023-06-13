نصائح «الوطنية للطوارئ» بالإسماعيلية لمواجهة العاصفة الترابية.. اعرفها

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة والإسماعيلية، اليوم، المواطنين، والسائقين بسبب العاصفة الترابية المحتملة والتي شهدتها بعض المحافظات ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت الشبكة الوطنية في بيان رسمي، إن الرؤية الأفقية تنخفض بشكل كبير عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي.

نصائح للمواطنين بسبب العاصفة

ووجهت الشبكة عدة نصائح للمواطنين في الإسماعيلية كالتالي:

- وضع الكمامة على الأنف والفم أو لف منديل على الأنف والفم أو أي قطعة قماش مبللة بالمياه.

- احمِ العينين قدر الإمكان.

- حاول اللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة وسرعات الرياح العالية.

نصائح لقائدي السيارات

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية عدة نصائح لقائدي المركبات كالتالي:

- تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك، من الأمام والخلف والجانب، وابدأ في تهدئة السرعة.

- انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية، واخرج من الطريق السريع ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق.

- يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.

- يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما، ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.