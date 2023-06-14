بعد تكذيب خبر وفاتها.. ماذا قالت ليلى طاهر عن شائعات السوشيال ميديا؟

علّقت الفنانة ليلى طاهر، على الخبر الذي تداوله البعض أمس بشأن وفاتها، قائلة إنّ العديد من الشائعات لاحقتها على مدار مشوارها الفني، سواء ما يخص مرضها أو وفاتها، فضلا عن شائعات أخرى طالت أصدقاء لها من الوسط الفني.

وأضافت ليلى طاهر لـ«الوطن»، أنّ الشائعات أمر مرفوض تماما بالنسبة لها، لأنه يسبب إزعاجا كبيرا للأسرة بأكلمها».

وانتشرت عدة شائعات على مدار الساعات الماضية، بشأن وفاة الفنانة ليلى طاهر، حيث أكدت أنّها بصحة جيدة ولم تُصب بأي مكروه، ولا تعرف مروج الشائعات أو مدى الاستفادة منها.

وتابعت طاهر، أنّها اعتادت على مطاردة الشائعات لها خاصة في الفترة الأخيرة: «الناس عاوزة تموتنا لكن ربنا بيمد في عمرنا»، مطمئنة جمهورها بقولها: «أنا بخير الحمد لله».