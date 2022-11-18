فوز EO بأفضل فيلم في جوائز النقاد العرب بمهرجان القاهرة السينمائي

ضمن حفل أقيم في فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلنت European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية، عن فوز الفيلم البولندي للمخرج جيرزي سكوليموفسكي بجائزة أفضل فيلم، ضمن جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

EO يفوز بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبي بمهرجان القاهرة

كان قد فاز الفيلم على عدة جوائز منها جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل مؤلف موسيقي من مهرجان كان السينمائي، وقام بتسليم الجائزة مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمير رمسيس، ومدير التنفيذي لـEFP سونيا هينين ومؤسس مركز السينما العربية علاء كركوتي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جوائز النقاد العرب للفيلم الأوروبي ضمت 23 فيلما

وقالت علا الشيخ، مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: في هذه الدورة الرابعة والمميزة من جوائز النقاد العرب للفيلم الأوروبي، والتي ضمت 23 فيلما، من أهم الإنتاجات الأوروبية لهذا العام والتي شهدت عروضا في أهم المهرجانات العالمية، وفازت ببعض جوائزها، لذلك أود قبل الإعلان عن الفيلم الفائز، أن أوجه الشكر إلى كافة الزملاء من النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم والتي ضمت 76 ناقدا من 15 دولة عربية.

وأضافت «علا الشيخ»: «الشكر موصول كذلك إلى الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى لجنة التحكيم هذا العام، على الجهد والاهتمام الذي بذلوه هذا العام في مشاهدة الأفلام عبر موقع فيستيفال سكوب والتصويت على الجائزة في مرحلتيها قبل أن يتم التوافق على الفيلم الفائز».