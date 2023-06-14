«غرفة السياحة»: ندوات دينية للحجاج في فنادق مكة والمدينة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه سيتم تنظيم ندوات دينية لحجاج السياحة خلال وجودهم بمقر اقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال الوعاظ والمشايخ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثة الحج السياحي، وسيتم تحديد مواعيد الندوات خلال موسم الحج وإبلاغ الحجاج بها عن طريق مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج.

الطرق الصحيحة لأداء مناسك الحج

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ الندوات تهدف إلى تعريف الحجاج بالطرق الصحيحة لأداء مناسك الحج، والرد على الأسئلة التي تدور في أذهان الحجاج بشأن فريضة الحجاج، وتحذيرهم من بعض الأفعال التي قد تفسد أداء النسك، كالرفث والجدال والمشاجرة أثناء الحج.

حجاج الـ5 نجوم

وأشار إلى أنّه بالتوازى مع وجود وعاظ لتوعية حجاج السياحة، خاصة حجاج البرامج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»، استعانت العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم بوعاظ ومشايخ لمرافقة الحجاج طوال فترة الحج، لافتا إلى أنّ غالبية الوعاظ يتمتعون بشهرة واسعة، ويعتبر تواجدهم مع الشركات إحدى أدوات جذب المواطنين للسفر للحج من خلالها.