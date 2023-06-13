بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى تاكسي أمام مدينة المنصورة الجديدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة لإسعافهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة جمصة، يفيد بإصابة 4 أشخاص نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على الطريق بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لإسعافهم.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكي وأخرى تاكسي، وهم السيد رجب صلاح الدين، 42 سنة، من المنصورة، ومحمد ياسر رجب، 18 سنة، من المنصورة، ومحمد ثروت زيدان، 20 سنة من البرامون، وأحمد عبد الرزاق موسى، 40 سنة، من القاهرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي بالدقهلية لإسعافهم وعمل اللازم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل التحاليل الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.