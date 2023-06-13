وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا زيادة في إنتاجية الكهرباء 23%

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إنّ هناك تحسنًا كبيرًا في العراق بهذا الصيف عن صيف العام الماضي، وزيادة بالطاقات الإنتاجية تصل لـ23% زيادة عن العام الماضي، وهذا تمّ وفقًا لخطة مدروسة.

أبرمنا عددا كبيرا من العقود الاستراتيجية مع كبار الشركات

وأضاف فاضل، خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لكي تعالج الحكومة النقص الكبير في الإنتاج تم الاستعانة بعدد كبير من الشركات العالمية الرصينة، و«أبرمنا كوزارة كهرباء عددا كبيرا من العقود الاستراتيجية مع كبار الشركات، ونعمل جاهدين أن نقلل لفجوة بين معدل الإنتاج والحمل المطلوب من المستهلكين».

نعمل وفق رؤية جديدة

وتابع: «نعمل وفق رؤية جديدة تعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة، كما أن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في إنتاج الطاقة الكهربية الذي لا يغطي احتاجات المستهلكين، ويعاني المواطنون في أشهر الصيف من انقطاع المتكرر للكهرباء خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة».

واستطرد: «كذلك يجب أن يكون هناك تنظيم من المواطن لاستخدام الطاقة والترشيد واستخدام الأجهزة الحديثة وتفعيل إيرادات الجباية للمستهلكين، كما أنه خلال الـ6 أشهر الأولى حققنا إنجازا جديا، وبالتأكيد ليس هو مستوى الطموح للمواطنين لكننا نسير في خطى جيدة».