عودة رحلات الحج البري 2023 بعد توقف 3 سنوات.. اعرف الضوابط

انطلقت أمس الاثنين أولي رحلات الحج البري 2023، والتي ستستمر حتى سفر جميع حجاج البر وعددهم نحو 4 آلاف حاج إلي الأراضي المقدسة، وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة قررت هذا العام عودة تنظيم رحلات الحج البري بعد أن تم إيقاف تنفيذها منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، لافتا إلى أن أسعار برامج الحج البري تبلغ 130 ألف جنيه وهي أرخص برامج الحج بمصر وذلك رغم جودة تلك البرامج .

ضوابط رحلات الحج البري 2023

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار وضعت ضوابط لتنظيم رحلات الحج البري 2023، تتعلق بالأتوبيسات الناقلة والسائقين، لافتا إلى أن أهم تلك الضوابط بالنسبة للسائقين أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مسجلان بسجلات وزارة السياحة، وأن يجتازا الكشف الطبي بما لا يتجاوز 3 أشهر قبل تاريخ تنفيذ برنامج الحج، وألا يتجاوز عمر السائق أثناء تنفيذ برنامج الحج الـ60 عاما كحد أقصى.

مواصفات أتوبيسات رحلات الحج البري 2023

وأشار إلى أن وزارة السياحة حددت مواصفات اتوبيسات رحلات الحج البري 2023، أبرزها ألا يقل موديل السيارة عن عام 2015، وأن تكون المركبة السياحية صالحة فنيا، مع التأكد من صلاحية وفاعلية جهازي محدد السرعة والـGPS، علي أن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة المتمثلة في «طفاية حريق، شنطة معدات كاملة، عاكس ضوء، شنطة إسعافات أولية، طقم سيور احتياطي، طقم فلاتر احتياطي»، بالإضافة إلى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج إليها السيارة أثناء تنفيذ الرحلة.