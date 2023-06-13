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رئيس معهد التخطيط الأسبق بالحوار الوطني يطالب بتسهيل إجراءات الاستثمار

كتب:

يسرا البسيوني
06:59 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط الأسبق، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مجال الحوكمة وجذب الاستثمار، لكنها مازالت في الترتيب رقم 11 على مستوى الدول العربية.

وأكد «زهران»، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي عُقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لابد أن يكون لها دور ميسر للمستثمرين المحلي والأجنبي وحمايته.

سوق الاستثمار الإقليمي

وتابع «زهران»، بأنه يجب على الدولة أن تتعرف على سوق الاستثمار الإقليمي والدولي، وما هو المناخ الاستثماري وليس فقط ما تريده، كما يجب توفير بنية تكنولوجية إنتاجية يحتاج إليها المستثمر الأجنبي.

وأوضح رئيس معهد التخطيط الأسبق، أن الدولة تحتاج من المستثمر الأجنبي توفير العملة الأجنبية والتكنولوجيا الجديدة، كما طالب بزيادة العمل بشكل أكبر على مبادلة الديون وإصدار السندات الخضراء وإصدار أوعية دولارية ادخارية للعاملين بالخارج بفائدة مرتفعة، ليكون العائد بالجنيه المصري.

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بقلم يسرا البسيوني