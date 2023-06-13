قطع المياه عن مدينة المنيا غدا للصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة المنيا، غدا الأربعاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك نظرا لوجود أعمال صيانة وإجراء إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية التي تغذي مدينة وقرى مركز المنيا.

انقطاع مياه الشرب في المنيا

وطالبت شركة مياه المنيا، جميع المواطنين المقيمين في مركز ومدينة المنيا، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

أرقام التواصل مع خدمة العملاء

ونوهت شركة المياه بالمنيا أنه في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125 المخصص لخدمة العملاء، أو رقم الواتساب 01271269587 أو أرسال رسائل نصية على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على «فيسبوك».