تعيينات شركة المياه والصرف الصحي بالمنيا.. الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن حاجتها لشغل وظيفة كيميائي معمل بالشركة في التخصصات الآتية: «كيمياء خاصة والبرامج المزدوجة - كيمياء وحيوان - كيمياء ونبات - كيمياء وميكرو - كيمياء وجيولوجيا - الكيمياء والكيمياء الحيوية - بيولوجي - ميكروبيوجي» من خريجي إحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية أو مايعادلها وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023.

رابط التقديم لشغل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رابطا يمكن من خلاله التقديم لشغل الوظائف المطلوبة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 وهو كالتالي: «https://miniawater.com/jops»

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 وهي كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة المنيا ومراكزها ومثبت ببطاقة الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس علوم من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها في التخصصات المطلوبة بتقدير جيد على الأقل.

- أن يكون عضو بنقابة العلميين.

- يقبل العمل في أي موقع من مواقع الشركة بالمحافظة.

- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما في تاريخ الإعلان.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- سيتم التعاقد مع المستوفيين والمجتازين للاختبارات على درجات وظيفية وفقا لسنوات الخبرة وشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- التقديم خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان «اليوم» على الروابط الإليكترونية المرفقة بالإعلان على الصفحة الرسمية للشركة.

- لا يتم النظر لأي طلب يقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد من قبل الشركة.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفين للشروط على الصفحة الرسمية للشركة فقط.

آخر موعد للتقديم لشغل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور إلى أنه سيتم غلق روابط التقديم الإليكتروني يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري 2023.