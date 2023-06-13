تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية.. الخطوات والرسوم

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل ولمدة 8 أيام، حيث تستقبل مدرسة هدى شعراوي الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية لتقديم التظلمات وفق الجدول المعد للإدارات التعليمية والتخلفات.

وتستعرض «الوطن» خطوات تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن خطوات تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية كالتالي:

- تقديم طلب الإطلاع والتظلم في اليوم المحدد للإدارة التعليمية بمقر تلقي الطلبات.

- دفع الرسوم بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية خلف المحافظة مقر تلقي الطلبات.

- تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة، بحيث يتم إخطار ولي الأمر بموعد الإطلاع على ورقة الإجابة في الكنترول الرئيسي بمدرسة 25 يناير خلف المحافظة ببنها.

- تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة من خلال الكنترول.

- يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس.

- الطالب وولي الأمر يتسلمان صورة من ورقة إجابته ويتم مراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب، مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يرى.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة.

- لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة أثناء التظلم، ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وكيل وزارة التعليم، أن رسوم طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية تبلغ 35 جنيها للمادة الواحدة وفقا للجدول المعلن، مشيرة أنه جرى تخصيص مقر مدرسة هدى شعراوي الابتدائية خلف محافظة القليوبية بالفلل لتلقي وتقديم التظلمات.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأشارت وكيل وزارة التعليم أن تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية تستمر لمدة 8 أيام، اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرة أن موعد انتهاء التظلمات الاثنين 26 يونيو وفق الجدول التالي:

- الأحد 18 يونيو إدارات بنها وقها.

- الاثنين 19 يونيو إدارات طوخ وكفر شكر.

- الثلاثاء 20 يونيو إدارة شرق شبرا الخيمة.

- الأربعاء 21 يونيو إدارة غرب شبرا الخيمة.

- الخميس 22 يونيو القناطر الخيرية.

- السبت 24 يونيو الخانكة والعبور.

- الأحد 25 يونيو إدارات شبين القناطر والخصوص.

- الاثنين 26 يونيو تخلفات جميع الإدارات.