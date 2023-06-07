 اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023 خلال ساعات

أعلنت محافظة القليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ستظهر خلال ساعات، إذ من المقرر أن يعتمدها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نهاية اليوم؛ لتعلن بعدها على موقع المديرية على الإنترنت والصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك»، على أن تكون متاحة بالمدارس عقب ذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023

ونوهت المحافظة على صفحتها الرسمية، أنه جار وضع اللمسات الأخيرة على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، والمقرر اعتمادها وظهورها خلال ساعات، وإعلان أسماء الأوائل وتفاصيل النسبة العامة للنجاح، كما يمكن الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من الرابط التالي من هنـــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023

وأوضح بيان من محافظة القليوبية، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 خلال ساعات بعد اعتمادها، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023من هنا

- إدخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها الطالب.

- الضغط على النتيجة لعرض نتيجة الطالب بالدرجات والمواد والترتيب على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023

وأوضح البيان أن توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023 كالتالي:

- اللغة العربية 80 درجة.

- اللغة الإنجليزية 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- الرياضات 60 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- المجموع الكلي 280 درجة.