موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية.. تعلن 9 يونيو

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، والمتوقع وفق المخطط الزمني لأعمال الكنترول والتصحيح، أنّ يكون موعد اعتمادها وظهورها 9 يونية المقبل، بحيث تُعتمد من محافظ الإقليم اللواء عبد الحميد الهجان، لتُعلن عبر موقع مديرية التعليم على الإنترنت.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، أنه يجري العمل بكنترول الشهادة الإعدادية لإنهاء أعمال التصحيح، التي يعقبها مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لتظهر النتيجة اعتبارًا من 9 يونيو المقبل بحد أقصى، وتتوفر بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الإلكتروني على موقع المديرية من هنا.

مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم، إلى أنّ مؤشرات أعمال الكنترول والتصحيح مبشرة، وأنه من المقرر أنّ يشهد الثلث الأول من شهر يونيو المقبل، إعلان النتيجة اعتبارًا من 9 يونيو، موضحة أنّ العمل في الكنترول والتصحيح يسير بشكل سليم، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح 4 يونيو المقبل، على أنّ تبدأ أعمال الرصد والانتهاء منها لتظهر 9 يونيو.

وشددت على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

وأشارت إلى أنّ مؤشرات عدد من المواد التي يجري تصحيحها، أظهرت ارتفاع نسب النجاح، حيث بلغت النسبة الأولية في مادة التربية الدينية والكمبيوتر 85% حتى الآن، ومادة العلوم 97.4%، ومادة الجبر 99.2%، وجاري الانتهاء من أعمال التصحيح لكل المواد.