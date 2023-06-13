تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا.. اعرف الضوابط

فتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا، عقب اعتماد محافظ قنا نتيجة الشهادة الإعدادية، يوم الأحد الماضي ولمدة 15 يوما، على أن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلبه في ديوان عام التربية والتعليم في مدينة قنا.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأعلنت مديرية والتعليم بقنا، خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا كالتالي:

- سحب طلب التظلم من إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بقنا مجانا.

- سداد مبلغ باسم مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، لكل مادة مطلوب التظلم فيها.

- يعتبر فرعا مادة الرياضيات (جبر - هندسة) مادة واحدة.

- سداد المبلغ المحدد لكل مادة عن طريق المعاون المالي بالمديرية أو عن طريق مكاتب البريد.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا أن رسوم التظلم في أي مادة من مواد الشهادة الإعدادية 2023، 35 جنيها، ويتم سدادها عن طريق المعاون المالي في المديرية أو مكاتب البريد باسم المديرية.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بقنا أن آخر يوم لتظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا 26 يونيو الجاري، وبعدها سيتم تعليق جدول بمواعيد استقبال المتظلمين بحسب المواد للاطلاع والتصحيح.