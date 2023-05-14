«تعليم قنا»: لا شكاوى في امتحانات صفوف النقل اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثانى لصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والثاني الثانوي العام بجميع مدارس المحافظة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف السادس الابتدائي 67561 طالبا وطالبة، وبلغ اجمالى عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 65960 طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني 58315 طالبا وطالبة، بإجمالي 430 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

لا شكاوى في امتحانات اليوم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على كل المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فورا، كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة وكل سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم السماح لأي طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق كافة الإجراءات المتبعة حيال ذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

الجدير بالذكر، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي بدأت اليوم الأحد 14 مايو بامتحان مادة اللغة العربية على مستوى جميع المدارس، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم وطلاب الصف الثاني الإعدادى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والصف الثاني الثانوي أمتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.