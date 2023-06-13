رئيس جامعة المنيا يناقش إجراءات الترشح لعمادة كليتي الصيدلة والتربية النوعية

اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأعضاء مجالس كليتي التربية النوعية، والصيدلة، وذلك لعرض رؤية الجامعة المستقبلية التي تشكل خارطة الطريق للفترة القادمة، وتُسهم في رفع كفاءة قدرتها المؤسسية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، وكذلك الاهتمام بمنظومة الرعاية بالعنصر البشرى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

شروط الترشح ومعايير المفاضلة

وخلال الاجتماع تم اختيار اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكليتين، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار القيادات الجامعية، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي الكليتين ووكلائهم ورؤساء أقسامهم.

اختيار ممثل الكلية باللجان المختصة

وأشار رئيس جامعة المنيا إلى أنه يجري اختيار ممثل الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية، من ذوي الخبرة في مجال التعليم العالي والإدارة، على أن يتم ترشيح عضواً احتياطياً يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.

كما استمع رئيس جامعة المنيا لآراء ومقترحات أعضاء مجلسي الكليتين، فيما يخص رؤية الجامعة المقترحة للتطوير في الفترة المقبلة.