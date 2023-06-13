«التنمية المحلية»: إزالة 271 حالة تعد على الأراضي في 3 محافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وتلقى تقريرًا حول جهود الوحدات المحلية بمحافظات الأقصر والمنيا والفيوم في إزالة التعديات، بإجمالي 271 حالة تعد.

إجراءات ضد المخالفين

في الأقصر تم هدم عدد 2 قمائن طوب بحوض إصلاح زراعي جمعية الرياينة، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفى المنيا جرى إزالة 110 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية وأراضي أملاك دولة بقرى طنبدي، دهروط، ميانة.

مواجهة المخالفات

وفى الفيوم إزالة 131 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 11266 متر مربع، بمختلف جهات الولاية، كما تم إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة أيضاً على أراضى أملاك الدولة خلال المرحلة نفسها، بمساحة 36 فداناً، و9 قراريط، و20 سهماً، مشيراً إلى أن الحملات نجحت كذلك في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين.