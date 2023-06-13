«الداخلية» تضبط حقيبة أموال وأسلحة ومخدرات بالملايين في الجيزة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بالجيزة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من «الحشيش – الهيدرو – الآيس» المخدر، وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ومديرية أمن الجيزة نشاط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان في الجيزة، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهمين حال وجودهما أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما، وكمية من مخدري الهيدرو - والآيس، و4 طبنجات.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء في التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين و15 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.