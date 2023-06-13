وزير المياه البوركيني: نأمل في مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، الدكتور أوغسطين كابري وزير البيئة والمياه والصرف الصحي بدولة بوركينا فاسو، وممثلي السفارة البوركينية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لوزراء المياه الأفارقة «أمكاو».

مشاركة الشركات المصرية

وأكد وزير البيئة والمياه والصرف الصحي بدولة بوركينا فاسو قوة العلاقة التي تربط البلدين، مشيداً بحفاوة الإستقبال وحسن الاستضافة، آملا التنسيق لوضع إستراتيجية للتعاون، وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص المصرية في أعمال التطوير والاستثمار بدولة بوركينا فاسو خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

ودعا «سويلم» الوزير البوركينى لزيارة المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة، للتعرف على إمكانيات المركز المتميزة في مجال التدريب وبناء القدرات، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أعرب الوزير البوركيني عن اهتمامه بهذه الزيارة للتعرف على إمكانات المركز والدورات التدريبية التي يمكن تقديمها للمتدربين من بوركينا فاسو.

رؤية القارة الإفريقية للمياه

وأشار «سويلم» إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين «AWARe»، والتي تُعد نقطة بداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، معرباً عن أمله في مشاركة كل الدول الأفريقية في هذه المبادرة المهمة التي تهدف بشكل أساسي إلى دعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء، حيث أعرب الوزير البوركينى عن دعم بلاده لمجهودات مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي «COP27»، وما صدر عنه من توصيات ومبادرات.

وأكد «سويلم» خلال اللقاء، أهمية إتخاذ خطوات سريعة لإعداد مسودة رؤية القارة الإفريقية للمياه 2025، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لمئات الملايين من المواطنين الأفارقة .