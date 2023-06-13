«الداخلية» تواصل متابعة سفر حجاج القرعة من مطار القاهرة (فيديو)

تواصل وزارة الداخلية متابعة سفر رحلات حج القرعة من مطار القاهرة للأراضي المقدسة، وسط تيسيرات كبيرة لإنهاء الإجراءات وتوفير كل سبل الراحة للحجاج، في مشهد مبهج تعلوا وجوههم الفرحة والبسمات لتحقيقهم أمنية لطالما تهفوا القلوب لتحقيقها وهي زيارة بيت الله الحرام.

سهولة الإجراءات

واحتوى فيديو أعدته وزارة الداخلية، مدته 4 دقائق، على مشاهد سفر الحجاج من مطار القاهرة، ووجه الحجاج الشكر لوزارة الداخلية، قائلين: «الحمد لله، إجراءات متيسرة وجميلة، وربنا يكتبها لكل مشتاق»، مشيرين إلى سعادتهم عندما علموا بسفرهم إلى بيت الله الحرام.

كتاب «الحج والعمرة»

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، نشر كتاب «الحج والعمرة» الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام، وتزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1444هـ، ويهدف الكتاب لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين. ولتحميل الكتاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يتم الضغط هنا.