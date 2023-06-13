أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح عبر قناة الناس حكم الطواف والسعي راكبا

رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «ما حكم الدين والشرع في استخدام بعض الحجاج وسائل إلكترونية وحديثة أو غيره أثناء الطواف بدلا من الطواف ماشيا بدون عذر؟»، قائلا: «الله عز وجل يقول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على جمل له، ونصح إحدى زوجاته بالطواف على جمل عندما كانت متعبة.

حكم الطواف راكبا

وأضاف «عبدالسميع»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس» من تقديم زينب سعد الدين عبر قناة الناس، أن مذهب الشافعية قال إنه يجوز الطواف والسعي ماشيا أو راكبا بدون عذر أو بعذر، وهذا المذهب يُعرف بـ«المتوسع»، إذ يرى أن الله عز وجل أمر بالطواف وهذا تحقق فعليا سواء كان الطواف عن طريق السير أو الركوب، متابعا أن بعض الفقهاء يفرقون بين من كان معذور أو غير معذور مثل المذهب المالكي.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.