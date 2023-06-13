عضو بـ«التنسيقية»: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العملاقة لا غني عنها

أكدت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة مشاركة الدولة في المشروعات العملاقة بشكل دائم، إذ أن هناك مشروعات تحتاج إلى إنفاق رأس مالي كبير للغاية لا يستطيع القطاع الخاص تحمله بمفرده، لكن من المهم أن يكون القطاع الخاص جزءًا وشريكا في هذه المشروعات.

إدارة القطاع الخاص للمشروعات

وأضافت «وجدي»، خلال حوارها على هامش فعاليات الحوار الوطني لبرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم محمد مصطفى شردي، عبر قناة «الحياة»، أن القطاع الخاص له طرق معينة في الإدارة لتحقيق مؤشرات محددة يتم قياسها بشكل دوري، سواء كان ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو غيره، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يستهدف معدلات إيرادية عالية دائمة، ويقيس هذه المعدلات الربحية بشكل مستمر من أجل تحسينها وينميها.

وتابعت، بأن مشاركة القطاع الخاص لقطاع العام لا غنى عنها، خاصة في المشروعات القومية الضخمة، مثل مشروعات التعدين.