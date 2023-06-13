طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة خفيفة في الصباح الباكر ورياح نشطة على أماكن متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة في الصباح الباكر والمساء، حار نهارًا على القاهرة القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأربعاء 14 يونيو

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ شبورة مائية خفيفة تنتشر صباح الغد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 20%.

طقس الخميس 15 يونيو

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الخميس يشهد انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

طقس الجمعة 16 مايو

أما طقس الجمعة، فبيّنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يشهد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 14 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس 15 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 16 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.