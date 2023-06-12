طقس 72 ساعة مقبلة.. منخفض صحراوي يضرب البلاد ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

منخفض صحراوي يضرب البلاد يوم الثلاثاء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الثلاثاء تشهد نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، حيث تتراوح سرعات الرياح من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة.

أمطار رعدية على السواحل الشمالية

كما توقعت «الأرصاد»، تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 20 إلى 40%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، فإنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 44 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 14 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس 15 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.