موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان.. يختلف من مدينة لأخرى

ينتظر المسلمون بشتى بقاع الأرض عيد الأضحى المبارك الذي يرتبط بأداء فريضة الحج الركن الخامس بالإسلام، ويفصلنا عنه أيام قليلة لذا يسعى أهالي أسوان لمعرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان، حيث يختلف من محافظة لأخرى.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان يحدد وفقا لهيئة المساحة المصرية عقب حساب مساقط الظل، ونظرا لوقوع محافظة أسوان بأكملها على دائرة طول وخط عرض واحد عدا مدينة أبو سمبل فأن موعد الصلاة يختلف بالمدينتين.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان.. يختلف بالمدن

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان، ومدينة أبو سمبل وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية لهذا العام وهو كالتالي:

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان يكون في الساعة 6:28 دقيقة صباحا.

موعد صلاة العيد في أبو سمبل

بينما يكون موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أبو سمبل بأسوان، في تمام الساعة 6:37 دقيقة صباحا لتكون مدينة أبو سمبل آخر مدينة يؤدي أهلها شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان

حددت مديرية أوقاف محافظة أسوان في بيان لها أماكن الصلاة بالمساجد الكبرى والساحات خاصة بالنادي الرياضي ومراكز الشباب وذلك لأداء شعائر صلاة العيد الكبير 2023 ومن بينها مسجد الطابية، الكبير والنصر، وذلك في مراكز أسوان المختلفة منها نصر النوبة وأسوان وكوم أمبوا ودراو وإدفوا وأبو سمبل.

شعائر صلاة عيد الأضحى بأسوان

يهتم أهالي محافظة أسوان بإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، أبرزها التكبيرات والتهليل والفرحة بقدوم العيد، والصلاة بجماعة بالساحات والمساجد، مع التطيب وارتداء الملابس الجديدة للنساء والرجال والأطفال وتوزيع الهدايا للأطفال.