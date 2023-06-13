موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بني سويف.. استعدادات مكثفة بالمحافظة

يتطلع أهالي محافظة بني سويف لمعرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بني سويف، ومع قرب انتهاء شهر ذو القعدة، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة 1444، وميلاديا 28 يونيو 2023.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بني سويف

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة العيد الكبير 2023 بمحافظة بني سويف وكل المدن والقرى التابعة لها في الساعة 5:49 دقيقة صباحا.

موعد العيد الكبير 2023

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.

شودار لبيع اللحوم بأسعار مناسبة

وفي السياق ذاته عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا، مع أصحاب محلات الجزارة والعاملين في مجال بيع اللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للسيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء، بهدف تخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

تحديد أماكن شوادر بيع اللحوم في بني سويف

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء المدن، بتحديد واختيار أماكن مناسبة لإقامة تلك الشوادر وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات المطلوبة من التجهيزات اللازمة لها، ضمن مبادرة يشترك فيها الجميع من أجهزة تنفيذية وتجار ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتوفير تلك السلعة بأسعار عادلة ومناسبة وتخدم صالح الطرفين سواء المواطن أو التاجر.