موعد صلاة العيد 2023 في قطر.. احتفالات مستمرة لـ4 أيام

يستعد آلاف الأشخاص في قطر، من مواطنين ومقيمين، لعيد الأضحى المبارك، لذا يسألون عن موعد صلاة العيد 2023 في قطر، في ظل أجواء إسلامية ودينية مختلفة، تشمل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بما يتضمنه من عادات وتقاليد ومظاهر احتفالية في أرجاء العالم الإسلامي، والتي تبدأ بالتجمع في الساحات العامة والمساجد لأداء صلاة العيد، ثم القيام بنحر الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والأهل والأقارب.

موعد صلاة العيد 2023 في قطر

وبعد معرفة موعد صلاة العيد 2023 في قطر، يجب معرفة طرق احتفال الشعب القطري بعيد الأضحى المبارك، ويبدأ هذا من خلال صلاة عيد الأضحى في الصباح الباكر، حيث سيكون موعد الصلاة في السادسة ونصف صباحاً، وبعدها يتحرك الأفراد إلى أسرهم وعائلاتهم من أجل الإفطار معهم، وتقديم التهاني والتبريكات، وبعدها تستقر الأسر في منازلها لذبح الأضاحي، والذي يمتد لـ4 أيام، هي أيام التشريق، وفي المساء تخرج العائلات بأطفالها إلى مختلف الأماكن الترفيهية، من أجل الاستمتاع بإجازة العيد.

تفاصيل صلاة العيد 2023 في قطر

وعقب معرفة موعد صلاة العيد 2023 في قطر، سيكون عليك معرفة عدد ركعات صلاة العيد، التي تتكون من ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات، تبدأ بها الصلاة، على عكس أي صلاة، سواء كانت فريضة أو سنة، وتتضمن الركعة الثانية 5 تكبيرات، ويشار إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.