تعرف على موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية

يتطلع لكثير من المواطنين إلى معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية، خاصة مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة، وبداية شهر ذي الحجة، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك، اذا الاستعدادات المكثفة لمديرية أوقاف الإسكندرية لتجهيز ساحات الصلاة والمساجد التي سيؤدي فيها المواطنين صلاه عيد الأضحى.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية وكل المدن والقرى التابعة لها حيث سيكون في تمام الساعة 6:24 دقيقة صباحا.

موعد العيد الكبير 2023 في الإسكندرية.. يختلف من مدينة لأخرى

وبعد معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في الإسكندرية

وأوضح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل أوقاف الإسكندرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية، يختلف عن المحافظات الأخرى، وجاري مراجعة جميع الساحات والمساجد على مستوي الأحياء للوقوف على مدى جاهزيتها من خلال تفتيش أوقاف الإسكندرية.

أجواء الاحتفال بالعيد الكبير

ويستعد المواطنون لعيد الأضحى المبارك بالعادات والطقوس المعروفة، مثل أداء صلاة العيد الكبير 2023 في المساجد والساحات الشعبية، والقيام بذبح الأضاحي، والتنزه في الأماكن المختلفة في عروس البحر الأبيض المتوسط وخاصة الشواطئ الممتدة بطول الإسكندرية من شرقها لغربها.