التشكيل الجديد لهيئة مجلة «القصة».. محمد القصبي رئيسا للتحرير

وافق مجلس إدارة نادي القصة، برئاسة السيناريست محمد السيد عيد، على التشكيل الجديد لمجلة «القصة».

وأعلن الكاتب محمد ناصف سكرتير عام النادي، أن التشكيل يتكون من الكاتب محمد القصبي رئيسا للتحرير، وفؤاد مرسي والدكتور أحمد الباسوسي، ومدحت البسيوني، مديري التحرير، وفرج مجاهد عبد الوهاب، نائبا لرئيس التحرير، وسلوى فياض سكرتيرا للتحرير.

أما مستشاري التحرير فهم جار النبي الحلو، وسيد الوكيل، وشوقي بدر، وجمالات عبداللطيف، وسمير الفيل، ويوسف فاخوري.

وأعلن نادي القصة في مايو الماضي تشكيل المكتب التنفيذي خلال اجتماع الجمعية العمومية في الدورة الجديدة، ويضم المكتب محمد السيد عيد رئيسًا، وحسن الجوخ نائبا للرئيس، ومحمد ناصف سكرتير عام النادي، والدكتور السيد نجم أمين الصندوق.

تاريخ نادي القصة

ونادي القصة يعد من أبرز الجمعيات الثقافية العريقة المعنية بالإبداع الأدبي والقصصي خصوصا، وأسسها الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة سابقا، وذلك منذ أكثر من نصف قرن في العام 1954، وكان مقرها في شارع قصر العيني، وتعاقب على رئاسته عمالقة الفكر والأدب في مصر والوطن العربي في الستينيات، ومن بينهم يوسف السباعي، وإحسان عبدالقدوس، ونجيب محفوظ.