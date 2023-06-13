رئيس «التنمية الثقافية»: نجهز برنامج فعاليات متكامل للإجازة الصيفية

قال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن القطاع يسعى لتطوير عمل مراكز الإبداع التابعة له داخل وخارج القاهرة، بحيث يكون لكل مركز شخصية خاصة تتبنى فلسفة عمل تناسب طبيعته، والمكان والجمهور المستهدف.

وأضاف الدكتور هاني أبو الحسن لـ«الوطن»، أن الصندوق بصدد تجهيز البرنامج الصيفي كاملا، في المراكز التابعة للقطاع، التي تستهدف الطفل والطلائع والشباب بشكل أساسي، وتتضمن التدريب على العديد من الفنون، سواء الموسيقى وفنون الغناء والفنون التشكيلية والكولاج.

وتابع: الصندوق ينظم العديد من الورش الثقافية والفنية المجانية أو برسوم قليلة جدا، فضلا عن عدد من الورش النوعية، التي يقوم على التدريب فيها فنانين متخصصين، وعندما تكون بعض الورش أسعارها 900 جنيه، فالمبلغ على مدار ثلاثة أشهر هي مدة الورشة، مؤكدا أن أسعار هذه الورش في خارج وزارة الثقافة أعلى تكلفة من هذه الأسعار.

حفلات وورش صندوق التنمية الثقافية

وبخصوص ارتفاع بعض أسعار تذاكر حفلات بعض الأماكن التابع نشاطها للصندوق، ومن بينها حفل «غسان ودينا» والتي يبلغ سعرها 220 جنيها، قال «أبو الحسن» إنهم ثنائي فني لحفلاتهم أسعار محددة في مختلف الأماكن، وعندما يتم تقديم حفل لهم من خلال الصندوق فالعائد يكون بنظام النسبة، مؤكدا أن النسبة المحددة للصندوق نسبة صغيرة، فضلا عن الصندوق يقدم عشرات الحفلات شهريا أغلبها تُقدم بأسعار مخفضة تبدأ من 15 جنيها.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المراكز والالتزامات الوجوبية في هذه الأماكن خاصة إن أغلبها مباني تراثية تحتاج رعاية خاصة، موضحا فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه تتجاوز عدة آلاف شهريا، فضلا عن تكلفة شركات الأمن والحماية المدنية والنظافة والصيانة وغير ذلك، لكى تحتفظ المباني بجمالياته وليتمكن من تقديم الخدمات الثقافية والفنية في أفضل صورة للجمهور المستهدف.