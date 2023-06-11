حزب العدل: رواتب النواب في مصر الأقل بأفريقيا والعالم

أكد عبد العزيز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، أن الحزب يرحب بمقترح زيادة عدد مجلسي النواب والشيوخ، بحيث تكون الزيادة تتماشى مع التمثيل النسبي مع عدد السكان.

التفرغ الكامل للعضوية

وأشار «الشناوي»، إلى أن التفرغ الكامل للعضو يلزمه عدة اجراءات منها توفير راتب تكفي احتاجات النائب، مضيفا: «لا يعقل أن يكون راتب النائب أقل من راتب نائب الوزير الذي يراقب عليه النائب».

وأكد أن رواتب النواب الأقل في العالم، وأيضا الأقل في أفريقيا، لافتا إلى ان الرواتب بعد زيادتها ستخضع للضرائب والتأمينات التي يحددها القانون.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية.