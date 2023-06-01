وظائف القوى العاملة بالدقهلية لمختلف التخصصات.. رواتب تبدأ من 2700 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالدقهلية عن توافر أكثر من 100 وظيفة في تخصصات مختلفة في القطاع الخاص بالمحافظة، وحددت نسبة 5% من ضمن العمال لذوي الهمم، لتوفير فرص عمل لهم وضمان مشاركتهم في الحياة العملية.

فرص عمل بالقطاع الخاص بالدقهلية

وأوضحت القوى العاملة أن الوظائف المتاحة جاءت برواتب تبدأ من 2700 جنيه، وهي كالآتي:

- 10 أطباء بيطريين للعمل في شركة الدواجن بالدقهلية

- 15 مهندسا زراعيا للعمل في شركة دواجن بالدقهلية

-20 عامل زراعة للعمل في شركة دواجن بالدقهلية

- 5 طباخين للعمل داخل شركة دواجن بالدقهلية

وحددت الشركة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف الخالية، وهي مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 23: 35 سنة، وحددت الراتب على حسب المقابلة الشخصية.

فرصة عمل ل100 شخص بالدقهلية

وأتاحت شركة مصر للتأمينات الحياة بمدينة ميت غمر بالدقهلية عن حاجتها ل100 أخصائي تسويق من الجنسيين، على أن يتحلى المتقدم بشروط معينة، وهي مؤهل عالي أو متوسط، ويكون في سن 25: 35 سنة، وحددت المرتب على حسب المقابلة الشخصية.