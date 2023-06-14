مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث على طريق ميت الخولي بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين إثر حادث تصادم على طريق ميت الخولي مؤمن أشمون بمنية النصر بالدقهلية، وجرى نقلهما إلى مستشفى منية النصر، وإيداع الجثمان بالمشرحة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين نتيجة حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق ميت الخولي مؤمن أشمون بالدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى منية النصر.

نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب ويدعى أحمد هشام عبد العظيم محمد 17 سنة من قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، وإصابة اثنين نتيجة حادث تصادم دراجتين بخاريتين وهما «هشام علي محمد زويتة» 16 سنة، من قرية الدراكسة بمنيه النصر بالدقهلية، و«أحمد أشرف إبراهيم» 22 سنة من عزبة الدنك.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى منية النصر وإسعاف المصابين وعمل اللازم لعلاجهما، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء الإجراءات.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.