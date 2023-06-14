3 عواصف ترابية تضرب دولا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ما أسبابها وآثارها؟

شهدت عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اندلاع 3 عواصف ترابية خلال أسبوعين، وهو معدل مرتفع للغاية، يؤكد العلاقة بين تلك الأحداث المتواترة والمتطرفة وتغيرات المناخ، حيث أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن «التكلفة الاقتصادية لمثل هذه الحوادث ستتجه نحو مزيد من الارتفاع».

العواصف الترابية بدأت في مايو الماضي

وكانت أولى تلك العواصف الترابية في 27 مايو الماضي، حيث ضربت بعض مناطق مصر والمملكة العربية السعودية والعراق والأردن، وتكررت تلك العواصف بوتيرة أشد في هذه الدول يومي 1 و2 يونيو الجاري، ثم عادت من جديد خلال 7 و8 يونيو الحالي.

ولا يشكك خبراء المناخ بدورهم في هذه الأسباب المباشرة لاندلاع العواصف الترابية، لكنهم يرون أن «تلك الأسباب المباشرة تحركها تغيرات المناخية»، أشار إليها كريج مايسنر، الخبير الاقتصادي البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

مايسنر: هبوب العواصف الترابية يزداد خلال فترات الجفاف

ويقول مايسنر، في مقال نشره مطلع مايو 2020 بمدونته على موقع البنك الدولي، إن «هبوب العواصف الترابية يزداد خلال فترات الجفاف، المرتبطة بتغيرات المناخ، حيث تنشأ العواصف القوية إذا كانت التربة السطحية جافة».

وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تزايد تدهور الأراضي، ونتيجة لذلك تبلغ خسائر خدمات النظام الإيكولوجي في المنطقة حوالي 4 أضعاف المتوسط العالمي، ويظهر ذلك بشكل واضح في الأردن، حيث تغطي الأراضي الرعوية أكثر من 80 في المائة من مساحة البلاد، ومع ذلك تدهورت الأراضي لدرجة أن الماشية لم تعد قادرة على أن تجد ما تأكله في المناطق الرعوية، كما يوضح مايسنر في دراسته.