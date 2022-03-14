عقوبات أسترالية على 33 رجل أعمال روسي.. ودوي صافرات إنذار في كييف

فرضت السلطات الأسترالية، عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في 19 منطقة من أصل 24 في أوكرانيا، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية إلى دوي صفارات الإنذار مجددا في عاصمة البلاد «كييف».

وكانت وزرة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، استهداف قاعدة «يافوريف» قرب الحدود البولندية الأوكرانية

بدورها، أشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى استمرار إطلاق صواريخ إسكندر من أراضي بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تحذير أوكراني من تزايد خطر الإشعاع في منطقة تشيرنوبل

من جانبها، أعربت هيئة السلامة النووية الأوروبية، عن قلقها من إضعاف الأمان النووي في أوكرانيا، فيما حذرت السلطات الأوكرانية، من تزايد خطر الإشعاع في منطقة تشيرنوبل بسبب الهجوم الروسي

روسيا: التقدم الكبير في المحادثات مع أوكرانيا يوشك أن يؤدي لاتفاق

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده ستصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أوضح مفاوض روسي، أن التقدم الكبير في المحادثات بين موسكو وكييف يوشك أن يؤدي لاتفاق.

وكانت الرئاسة الفرنسية «قصرالإليزيه»، أشارت في وقت سابق، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح وضح لـ زيلينسكي تفاصيل المساعدات التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديمها لأوكرانيا

وكانت السلطات الأوكرانية أكدت في وقت سابق، إجراء مفاوضات مع موسكو اليوم عبر الفيديو، فيما أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستسعى للتحكيم بشأن إساءة استخدام الولايات المتحدة لصلاحيتها كمضيف لمنظمة الأمم المتحدة

وكان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، أدان في وقت سابق، الهجوم الصاروخي الروسي على مركز حفظ السلام الدولي في «يافوريف» بأوكرانيا. والدفاع الروسية تعلن استهداف قاعدة يافوريف قرب الحدود البولندية الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير بلينكن بحث مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الجهود الدبلوماسية المستمرة لإيقاف الحرب. وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أشرات في وقت سابق، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها، واتخاذ جميع المبادرات المفيدة لوقف الحرب