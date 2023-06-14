من هو المشتبه به الوحيد في حادث الطعن بنوتنجهام؟ (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية عن الشخص الذي اعتقلته جراء اشتباهها به لقتله 3 أشخاص وجرح 3 آخرين في الرابعة فجر أمس الثلاثاء بوسط مدينة نوتنجهام البريطانية، وقالت إن عمره 31 عاما، ومهاجر قانوني من دولة بغرب أفريقيا ولم يكن مرصودا من الأجهزة الأمنية في بريطانيا، وتم صعقه بمسدس كهربائي أسقطه على الأرض قبل أن يعتقلوه.

تايمز: أحد القتلى كان طالبا في الجامعة ولاعبا للكريكيت

أما القتلى فأحدهم عمره 19 عاما، اسمه بارنابي ويبروهو طالب في جامعة نوتنجهام ويمارس لعبة الكريكيت و موهوب فيها، وكان يسير مع زميلته بالجامعة جراس كومار البالغة من العمر 19 عاما أيضا، حين انقض عليهما مجهول طعنا بالسكين وهما على بعد 5 دقائق مشيا من حيث يقيمان في نزل جامعي، ثم قتل شخصا ثالثا، خمسيني العمر، وسرق سيارته «الفان» ودهس بها 3 آخرين، أحدهم حالته حرجة في المستشفى.

شاهد عيان: الطالبان كانا يصرخان طلبا للمساعدة

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن شاهد عيان قوله إن الطالبين القتيلين كانا يصرخان طلبا للمساعدة وهما يتشاجران مع رجل أسود يرتدي ملابس داكنة، في إشارة إلى المشتبه به من جهة لون البشرة على الأقل.

أما القتيل الثالث، فلم يتم الإفراج من قبل الشرطة البريطانية عن هويته ولا صورته أو طبيعة إصابته السكين حتى الآن، إلا أن الشخص الذي عثر عليه ملقى ونازفا قبل موته على الطريق، وهو البريطاني ميكولاس تولدي البالغ 37 عاما، والذي كان يصطحب زوجته إلى العمل، قال إنه رأى جروحا ناتجة عن طعنات، إشارة إلى أن مرتكب المجزرة قتله بالسكين أيضا.